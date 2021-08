Sécurité des réservoirs de stockage à confinement complet pour le gaz liquéfié

Emerson a amélioré son progiciel de gestion des stocks Rosemount TankMaster pour optimiser l’utilisation des réservoirs et accroître la sécurité dans des réservoirs de stockage à confinement complet pour le GNL et autres gaz liquéfiés. Ces réservoirs sont de grandes structures complexes d’une capacité typique allant jusqu’à 200 000 mètres cubes, qui imposent des exigences spécifiques aux systèmes de téléjaugeage. En fournissant à la fois la gestion des stocks et la prévision du retournement dans une solution logicielle unique, TankMaster réduit les coûts, augmente la facilité d’utilisation et réduit le risque d’accident potentiel.

Rosemount TankMaster est un progiciel Windows puissant et facile à utiliser sellon son concepteur . IL collecte des données en temps réel à partir de la technologie de mesure de niveau, de température, de densité et de pression qui constitue un élément clé du système de téléjaugeage Rosemount. Il donne aux organisations une vue d’ensemble complète de leurs réservoirs de stockage à confinement complet, conduisant à une efficacité et une sécurité opérationnelles accrues. Soutenant davantage la facilité d’utilisation, TankMaster fournit une configuration simple et étape par étape et des conseils d’installation pour tous les appareils de mesure intégrés dans le système de téléjaugeage.

Les renversements sont des rejets dangereux de vapeur d’évaporation qui peuvent se produire lorsque la stratification du GNL n’est pas contrôlée signale le communiqué d’emerson . Les conséquences peuvent être graves, notamment des dommages importants aux réservoirs et le rejet de grandes quantités de GNL dans l’atmosphère. Les organisations sont donc tenues de mettre en œuvre des mesures de prévision du roll-over. Le logiciel TankMaster d’Emerson utilise les données des appareils de mesure de niveau, de température et de densité intégrés au système de téléjaugeage Rosemount pour détecter la superposition et calculer le moment où un retournement peut se produire, permettant ainsi aux opérateurs de prendre des mesures préventives.

Traditionnellement, les entreprises ont conservé leur logiciel de prévision de roulement et de gestion des stocks installé séparément sur différents PC. Rosemount TankMaster offre les deux fonctions dans une solution unique, ainsi que la surveillance de la stratification et les alarmes, le refroidissement et la détection des fuites, la vue d’ensemble de la mesure de la température et l’assistance aux tests d’épreuve à distance. Cette innovation crée divers avantages pour les utilisateurs finaux, notamment des coûts réduits, une facilité d’utilisation améliorée et des besoins de formation minimaux, ce qui contribue à réduire le risque d’accident dû à une erreur humaine.