Toufik Hakkar au Napec 2021 rassure et réassure de fournir les volumes commandés par ses clients de l’EU via le Medgaz

Le Salon North Africa Petroleum Exhibition et Conference, Napec qui a été inauguré hier le 8 novembre 2021 qui se poursuivra jusqu’au 11 novembre au Centre des Conventions d’Oran, a été l’occasion pour le P-dg du groupe Sonatrach, Toufik Hekkar de revenir sur le sujet qui est, non seulement, largement relayé, mais qui a suscité de vives polémiques.

Pour rappel, il s’agit de la fermeture du Gazoduc Gme qui approvisionnait, via le Maroc, en parallèle au Medgaz (Beni Saf -Almeria), l’Espagne jusqu’au terme de son contrat qui a pris fin au 31 octobre 2021.

Le Pdg de Sonatrach qui a inauguré le Salon avec le Pdg de Sonelgaz et le wali d’Oran a saisi cette occasion pour réassurer ses partenaires de longue date , depuis Oran des Capacités de Sonatrch d’exportation du gaz naturel vers l’Espagne via le gazoduc MEDGAZ .

Intervenant au cours d’un point de presse, organisé en marge de l’ouverture de la 10ème édition du salon professionnel international des secteurs de l’énergie et des hydrocarbures (NAPEC 2021), Toufik Hekkar a affirmé qu’il n’existe aucun problème par rapport à l’approvisionnement de l’Espagne en gaz via le MEDGAZ, ajoutant que le gazoduc « assure actuellement l’ensemble du volume des exportations algériennes de gaz naturel vers l’Espagne, fixé dans le cadre des contrats à long terme ».

Dans son allocution prononcée à l’ouverture du 10ème salon NAPEC, Toufik Hekkar a évoqué la nouvelle loi sur les hydrocarbures, indiquant que celle-ci donne suffisamment de flexibilité pour attirer de nouveaux partenaires, capables d’apporter le financement et la technologie nécessaires pour la maximalisation de la valorisation de nos ressources en hydrocarbures. « Nos discussions avec nos partenaires étrangers dans le cadre de cette nouvelle loi, nous permettront d’élargir notre niveau d’investissement, de partager les risques et d’accéder à la technologie nécessaire pour découvrir et développer des gisements complexes », a-t-il précisé.