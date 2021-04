AQS fait la promotion de ses fours de réchauffage de 160 tph charge chaude et 140 tph froid

La société ALGERIAN QATARI STEEL de Ballara annonce sur sa page fb la possession de 3 fours de réchauffage chacun 160 tph charge chaude et 140 tph froid., et rappelle que dans les usines d’acier, les fours de réchauffage sont utilisés dans les laminoirs chauds pour chauffer le stock d’acier (Billets, fleurs ou dalles) à des températures d’environ 1200 degrés C qui conviennent à la déformation plastique de l’acier et donc au laminage dans le lamin.

Le processus de chauffage dans un four de réchauffage est un processus continu où le stock d’acier est chargé à l’entrée du four, chauffé dans le four et décharge à la sortie du four. La chaleur est transférée au stock d’acier lors de sa traversée à travers le four principalement par convection et radiation des gaz brûleurs et des murs du four.