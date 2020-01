CITAL REMPORTE LE PRIX ALGERIEN DE LA QUALITE (PAQ 2019)

Le Prix Algérien de la Qualité (PAQ) dans sa 15ème édition a été décerné à l’entreprise Cital, lancé par le Ministère de l’Industrie et des Mines, ce prix consiste en une récompense financière, un trophée honorifique, et un diplôme d’honneur. La cérémonie de remise du « Prix Algériens de la Qualité» s’est déroulée à Alger en présence du Directeur de la Compétitivité Industrielle du Ministère de l’Industrie et des Mines qui a remis le trophée à la Présidente Directrice Générale de CITAL Madame Wahida CHAAB.

Le PAQ est l’unique distinction de l’État en matière de qualité. Il récompense les organisations et entreprises algériennes qui se sont démarqués par des démarches qualité exemplaires, et ce en termes de qualité des produits et services, de compétitivité, d’efficacité des activités, d’intégration à l’économie nationale et de contribution à la communauté et à la société.

«Cital a participé pour la deuxième fois au concours national du Prix Algérien de la Qualité et a eu l’honneur de le remporter cette année après avoir décroché l’année dernière le prix du jury, ceci traduit tous les efforts entrepris dans la promotion de la culture qualité et l’excellence opérationnelle au sein de l’entreprise. Engagée dans une vision de progrès et d’amélioration continue, les équipes CITAL œuvrent chaque jour pour veiller à conformité de ses produits et services à la règlementation locale et aux standards internationaux..» déclare Madame Wahida CHAAB, Présidente Directrice Générale de CITAL.

Les entreprises et organismes reconnues dans le cadre de ce concours positionnent la qualité au cœur de leurs stratégies

et de leurs activités. Le prix Algérien de la qualité est indéniablement un label de confiance qui permettra de pérenniser la confiance et d’accroitre la satisfaction de leurs clients.

Communiqué