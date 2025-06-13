Crcc : 575 km de rails posés et 1.1 millions de traverses produites pour le corridor minier de l’Ouest

La pose complète des voies de la Ligne ferroviaire minière de l’Ouest a été achevée, marquant la réalisation de la première ligne ferroviaire de fret lourd jamais construite à travers un désert en Afrique, a annoncé China Railway Construction Corporation (CRCC) dans un communiqué, rapporte par l’agence Xinhua le 31 démembre 2025.

Selon la CRCC, longue de 575 kilomètres, rapporte la même agence, cette ligne ferroviaire constitue le plus grand projet d’infrastructure unique jamais réalisé par une entreprise chinoise en Algérie. Le chantier a été mené conjointement par la CRCC et des entreprises publiques algériennes.

Des équipes algériennes et chinoises ont travaillé pendant plus de 24 mois dans les conditions extrêmes du désert du Sahara souligne la meme source.poursuivant, grâce à une planification optimisée et à une coordination bilatérale étroite, la pose des voies a été achevée avec trois mois d’avance sur le calendrier initial.

La CRCC a précisé qu’au total, 1,1 million de traverses en béton ont été produites, tandis que plus de 580 kilomètres de rails ont été posés et soudés sur l’ensemble du tracé.

Le projet a également introduit en Algérie la première machine de pose de voies CPG500, ainsi que la première ligne de production automatisée de soudage de rails, ce qui a considérablement amélioré l’efficacité des travaux.