LafargeHolcim en Algérie ouvre une nouvelle route d’exportation à partir du port de SKIKDA

Lafarge Holcim en Algérie annonce la poursuite de ses opérations d’exportations après avoir réaliser plusieurs autres opérations à partir des différents ports, ouvre aujourd’hui une nouvelle route d’exportation pour l’industrie cimentière à partir du port de SKIKDA, à travers cette nouvelle opération qui concerne 9.000 tonnes de clinker gris en provenance de sa cimenterie CILAS à destination de l’Europe.

Le deuxième cimentier du pays, rappelleque durant 2020, il avait réalisé un volume globale d’exportation de près de 1.2 Millions de tonnes, en comparaison avec l’année précédente ou le volume exporté était de seulement de 0.7 Millions de tonnes. Un volume réalisé grâce au projets d investissement, primo dans une première plateforme logistique du genre en Algérie dédiée à l’exportation de clinker inaugurée en juin 2019 et de l’acquisition pour cette année d’un Shiploader, avec une capacité de chargement de 18.000 tonnes/Jour, qui permettra de réduire le séjour à quai et les surcoûts des immobilisations des navires, précise plus loin le communiqué , qui ne manque pas de souligner, l’obligation de l’industrialisation de la logistique pour répondre au programme d’ exporter 10 millions de tonnes afin de générer 400 millions usd/an, par l activité industrielle cimentièr , et permettra selon le dit document à l’Algérie de s’imposer sur le marché international du ciment et du clinker comme un acteur majeur incontournable.

Par ailleurs le port de skikda a aussi consentit des investissements durant la même période par l’acquisition d’une nouvelle grue de 200T. La grue de marque LIEBHERR, a été acheminée au port de Skikda, est de type LHM 600, dotée une capacité de levage maximal de 202,5 tonnes (sous crochet), a une portée maximale de 17m, et d’une capacité de levage minimale de 42,3 tonnes (sous crochet), et une portée maximale de 58m. La grue est dotée d’un spreader automatique d’une capacité de levage de 41 tonnes. Cette acquisition qui vient renforcer le parc de l’entreprise permettra d’améliorer les prestations de manutention dans l’objectif d’une meilleure prise en charge des besoins et des exigences de ses clients.Dans ce cadre l’entreprise a réceptionné dernièrement deux Reach stackers de 45 Tonnes de marque ENMTP-LIEBHERR. Ces acquisitions qui viennent renforcer le parc de l’entreprise permettront d’améliorer les rendements de déchargement et le taux de disponibilité des engins de manutention dans l’objectif d’une meilleure prise en charge des besoins et des exigences de nos clients.