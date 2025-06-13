UIC : Yuji Fukasawa nommé président pour le mandat 2026-2027

L’Union internationale des chemins de fer (UIC) a annoncé la nomination de M. Yuji Fukasawa, président du conseil d’administration de JR East (Japon), à la présidence de l’organisation pour le mandat 2026-2027, selon le communiqué de l’UIC . Cette décision a été approuvée lors de la 107ᵉ Assemblée générale tenue à Varsovie, cette nomination prendra effet le 1er janvier 2026. M. Fukasawa succédera au Dr Alain Beroud et accompagnera la mise en œuvre du programme de travail UIC 2026-2028, axé notamment sur la normalisation, l’interopérabilité et la décarbonation du transport ferroviaire.
Fort de plus de 45 ans d’expérience dans le secteur ferroviaire japonais, Yuji Fukasawa est reconnu pour son leadership stratégique, son engagement en faveur de la sécurité, de l’innovation technologique et de la décarbonation des transports. Ancien dirigeant des Chemins de fer nationaux japonais (JNR) puis de JR East, il a piloté des projets majeurs, dont TAKANAWA GATEWAY CITY, emblématique modèle de développement urbain durable.
Un engagement en faveur de la sécurité, de l’innovation et de la décarbonation
Tout au long de sa carrière, M. Fukasawa a promu une solide culture de la sécurité, veillant à ce que les leçons tirées des incidents passés soient mises en pratique afin de renforcer la résilience opérationnelle et de prévenir les accidents futurs. Il a constamment soutenu le perfectionnement des compétences ferroviaires grâce à des programmes de formation complets dans les domaines de l’exploitation, de la maintenance et du service à la clientèle.Membre actif de l’UIC depuis de nombreuses années, M. Fukasawa a occupé plusieurs fonctions clés au sein de l’organisation, notamment à la tête de la région Asie-Pacifique. Son mandat s’inscrit dans la mise en œuvre du programme de travail 2026-2028 de l’UIC, avec pour priorités la normalisation ferroviaire, le renforcement de la coopération régionale et la promotion du rail comme pilier de la mobilité durable mondiale.