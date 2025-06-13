UIC : Yuji Fukasawa nommé président pour le mandat 2026-2027

L’Union internationale des chemins de fer (UIC) a annoncé la nomination de M. Yuji Fukasawa, président du conseil d’administration de JR East (Japon), à la présidence de l’organisation pour le mandat 2026-2027, selon le communiqué de l’UIC . Cette décision a été approuvée lors de la 107ᵉ Assemblée générale tenue à Varsovie, cette nomination prendra effet le 1er janvier 2026. M. Fukasawa succédera au Dr Alain Beroud et accompagnera la mise en œuvre du programme de travail UIC 2026-2028, axé notamment sur la normalisation, l’interopérabilité et la décarbonation du transport ferroviaire.

Fort de plus de 45 ans d’expérience dans le secteur ferroviaire japonais, Yuji Fukasawa est reconnu pour son leadership stratégique, son engagement en faveur de la sécurité, de l’innovation technologique et de la décarbonation des transports. Ancien dirigeant des Chemins de fer nationaux japonais (JNR) puis de JR East, il a piloté des projets majeurs, dont TAKANAWA GATEWAY CITY, emblématique modèle de développement urbain durable.