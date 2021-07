Wirtgen souffle ses 60 bougies : Une success-story signée par des personnes et des machines

Les machines de construction de Windhagen sont aujourd’hui déployées dans le monde entier. Outre les fraiseuses à froid de Wirtgen, qui sont présentes sur quasiment tous les chantiers de réfection, l’entreprise de construction routière produit également des recycleurs, stabilisatrices de sols, machines à coffrage glissant et surface miners à la pointe de la technologie. Les produits et les technologies innovantes de Wirtgen marquent de leur empreinte la construction routière depuis 60 ans et incarnent efficacité et rentabilité des travaux.

Retour sur 60 ans d’expérience dans la construction routière

En 1961, Reinhard Wirtgen fit ses débuts dans la construction routière en tant que transporteur. Au fil de développements de machines innovantes, de visions audacieuses et de décisions prévoyantes, il fait de Wirtgen le spécialiste des machines de construction de renommée internationale. Avec une particularité : son expérience de prestataire de services dans la construction routière a façonné une culture d’entreprise, où l’écoute client est innée. Aujourd’hui, l’entreprise est un pilier central du Wirtgen Group. Les marques de tradition – Wirtgen (1961), Vögele (1836), Hamm (1878), Kleemann (1857) et Benninghoven (1909) – ont profondément influencé et fait progresser les processus d’application dans leurs domaines respectifs. Au total, le Wirtgen Group réunit 660 ans d’expérience au service de la construction routière. Cinq usines mères allemandes, des sites de production internationaux au Brésil, en Chine et en Inde, de nombreuses sociétés de distribution et de service en propre ainsi qu’un réseau dense de concessionnaires veillent à ce que les produits haut de gamme et les technologies de pointe puissent être déployés sur tous les marchés aux quatre coins de la planète. « Close to our customers » est le credo de l’ensemble du Wirtgen Group. Depuis 2017, celui qui est le moteur de l’innovation de son secteur est aussi un maillon fort du groupe John Deere.

Le début d’une nouvelle ère de la construction routière – Le procédé de fraisage à froid de Wirtgen

Au début des années 1970, Wirtgen développe avec le fraisage à chaud un nouveau procédé, le premier capable d’enlever l’asphalte sur de grandes surfaces. L’année 1979 signe un nouveau jalon. Avec le développement de la fraiseuse à froid, Wirtgen révolutionne la construction routière. La première fraiseuse à froid était une machine à chargement arrière avec un entraînement du tambour de fraisage hydraulique. La SF 3800 C pouvait enlever sur différentes profondeurs de fraisage le béton, l’asphalte et les matériaux blancs, sans surchauffer le sol support. Son concept permettait non seulement d’augmenter la profondeur de fraisage et la vitesse de progression, mais aussi d’économiser de l’énergie. Au fil du temps, l’entreprise a régulièrement posé de nouveaux jalons avec son savoir-faire unique dans la technologie de fraisage à froid.

Fraises grande capacité de la série F – Le fraisage à froid moderne

La génération de fraiseuses grande capacité dite « série F » est le jalon actuel de la technologie de fraisage à froid. Avec elle, Wirtgen établit de nouvelles normes en termes d’efficacité et de préservation des ressources, mais aussi de documentation numérique et d’évaluation des données d’un chantier de fraisage. Comme lors du passage révolutionnaire du fraisage à chaud au fraisage à froid, dans les années 70, Wirtgen est à nouveau à l’origine d’une immense évolution de la construction routière.

Spécialisées et novatrices – Les technologies clés de Wirtgen

L’enlèvement précis et efficace d’un revêtement dépend de l’interaction optimale entre les tambours, les porte-outils et les pics. Une tâche pour laquelle les experts de Windhagen sont spécialisés : la technologie de taille est l’une de leurs technologies clés. En tant que leader du marché, Wirtgen n’a de cesse de développer toujours plus les composants de sa technologie de taille, en s’appuyant notamment sur son expérience sur le terrain et sur le feed-back de ses clients. Les systèmes de taille développés en interne, performants et parfaitement coordonnés, contribuent de manière décisive à la haute productivité des fraiseuses à froid de Wirtgen.