Annaba : accélération de la réalisation du quai minéralier dans le cadre de l’extension du port et du projet intégré du phosphate

Le chantier du quai minéralier du port d’Annaba entre dans une phase d’accélération. En application des orientations du Président de la République arrêtées lors du Conseil des ministres du 25 janvier 2026, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, en présence du wali d’Annaba , M. Abdelkrim Laâmouri, a réuni hier mercredi 4 février l’ensemble des acteurs institutionnels et techniques concernés pour resserrer la coordination et imposer un nouveau tempo au projet.

Autour de la table : les secrétaires généraux des secteurs des Travaux publics et des Transports, des représentants des Mines et des Hydrocarbures, le président de l’agence nationale de réalisation des infrastructures portuaire (ANRIP), les entreprises de réalisation, les bureaux d’études et le partenaire étranger.

Le quai minéralier n’est pas une infrastructure portuaire ordinaire. Il constitue l’interface logistique déterminante du projet intégré du phosphate, appelé à structurer une nouvelle chaîne de valeur minière en Algérie, depuis l’extraction jusqu’à l’exportation de produits à plus forte valeur ajoutée.

Pour Annaba, l’enjeu est double. D’une part, augmenter significativement ses capacités de traitement de vracs minéraliers. D’autre part, repositionner le port comme plateforme stratégique au service des exportations hors hydrocarbures, en ligne avec la stratégie nationale de diversification.

selon le communiqué, a réunion a ainsi débouché sur une révision de la feuille de route opérationnelle, avec un suivi de terrain renforcé et une coordination plus étroite entre administrations, maîtres d’ouvrage, entreprises et partenaire étranger. Cette approche vise à réduire les délais d’interface entre études, travaux maritimes, équipements et logistique.