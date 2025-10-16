Evaluation du Projet ferroviaire Béchar–Tindouf–Gara Djebilet : Le Pdg de l’ANESRIF à Tindouf pour intensifier la cadence des travaux

En application des instructions du Ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, formulées lors de sa récente visite sur le chantier de la ligne ferroviaire minière Béchar–Tindouf–Gara Djebilet, le Directeur général de l’Agence Nationale d’Étude et de Suivi des Projets d’Investissements Ferroviaires (ANESRIF) s’est rendu à Tindouf pour une mission d’inspection avait annoncé le maitre d’ouvrage dans un poste sur son réseau In.

Cette visite a porté sur plusieurs points du tronçon Oum Essel–Tindouf, long de 175 kilomètres, en présence des équipes de maîtrise d’œuvre ainsi que des présidents-directeurs généraux des entreprises de construction et de supervision. L’objectif : évaluer la mise en œuvre des recommandations ministérielles et s’assurer du renforcement des chantiers en moyens humains et matériels.

À l’issue de cette tournée, le Directeur général de l’ANESRIF a présidé une réunion d’évaluation réunissant les responsables des entreprises concernées, les cadres centraux de l’agence et le personnel du département de gestion de projet de Tindouf.

Il a insisté sur la nécessité d’une solidarité effective au sein du consortium afin de surmonter les insuffisances constatées dans certains segments, notamment en matière de génie civil et de pose de voie ferrée. Le renforcement des chantiers par des équipements et ressources supplémentaires a également été ordonné, avec pour objectif d’accélérer le rythme des travaux et de respecter les délais fixés.

Cette mission de terrain traduit la volonté des autorités de garantir une exécution rigoureuse de ce projet stratégique, appelé à jouer un rôle clé dans la valorisation du gisement de fer de Gara Djebilet et le développement du corridor minier sud-ouest du pays.