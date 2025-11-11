Le ministère des Travaux publics installe un comité de pilotage pour la supervision des projets structurants à financement international

Sous la supervision du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djaloui, s’est tenue ce mardi 11 novembre 2025, au siège du ministère, la cérémonie d’installation du comité chargé de l’accompagnement, du suivi et de la validation des documents techniques relatifs aux opérations de financement extérieur des projets structurants du secteur, menées en coordination avec le ministère des Finances.

Ce nouvel organe de pilotage , selon le communiqué du ministère, regroupe des cadres centraux du ministère, des responsables des établissements et agences sous tutelle, ainsi que des experts reconnus dans les domaines du financement international et de la gestion des grands projets d’infrastructures.

Précisant, lors de cette réunion, un examen approfondi des projets concernés a été présenté, avec un suivi des engagements et des étapes de mise en œuvre, dans le but d’assurer une exécution optimale et la concrétisation des objectifs stratégiques du ministère.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du secteur de renforcer la gouvernance, la transparence et l’efficacité dans la conduite des projets d’envergure, tout en optimisant les partenariats financiers extérieurs au service du développement national, conclu le communiqué.

RN.