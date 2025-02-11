Mobilité urbaine : sept nouveaux projets de téléphérique

L’Algérie accélère sa transition vers le téléphérique comme solution stratégique de transport urbain. Le projet de loi de finances 2026 prévoit sept nouveaux projets à Béjaïa, Constantine, Médéa, Jijel, Oran, Béni Saf et Tarf, renforçant un réseau déjà opérationnel à Alger, Oran, Tlemcen, Tizi Ouzou, Constantine et Chréa (Blida).

Ce choix découle d’un retour d’expérience positif, confirmant l’efficacité du téléphérique , notamment dans les zones à relief accidenté.

Un mode de transport qui s’impose comme une alternative crédible pour réduire la congestion routière et les émissions polluantes selon des experts.