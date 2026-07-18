Surcharge des poids lourds : une convention pour renforcer les contrôles

Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a signé, samedi 18 juillet 2026, une convention avec le Commandement de la Gendarmerie nationale afin de renforcer le contrôle de la surcharge des poids lourds grâce à des stations mobiles de pesage.

Lors d’une journée d’étude organisée à Sidi Abdellah, le ministre Abdelkader Djelaoui a rappelé que les surcharges accélèrent la dégradation des routes et des ouvrages d’art, augmentent les risques d’accidents et génèrent d’importants coûts d’entretien. Il a indiqué que près de 30 % du budget du secteur est consacré chaque année à la maintenance du réseau routier.

La convention, signée entre le directeur général des Infrastructures de base, Smaïl Rabhi, et le colonel Mohamed Chebani, prévoit la mise à disposition de stations mobiles de pesage au profit de la Gendarmerie nationale. Une première dotation bénéficiera aux wilayas de Biskra, Bouira, M’Sila, Bordj Bou Arréridj et Naâma, avant une généralisation progressive à l’ensemble du territoire national. Cette mesure vise à mieux protéger les infrastructures routières et à renforcer la sécurité routière.