Ancien directeur central du matériel et de la traction, Ali Kessaci est promu PDG de la SNTF

L’ancien directeur central du matériel et de la traction de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) accède à la direction générale de l’entreprise publique des transport. Cette nomination intervient à un moment stratégique, marqué par d’importants projets d’extension , de modernisation et de renouvellement du réseau ferroviaire national, ainsi sur poi la modernisation du matériel roulant, l’électrification de plusieurs axes et le renforcement du transport de voyageurs et de marchandises. Autant de chantiers stratégiques qui nécessitent une expertise technique approfondie et une parfaite connaissance des réalités du terrain.