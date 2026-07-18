Monorail d’Alger : Alstom se positionne pour un projet structurant attendu en 2027

À l’occasion de la57e Foire Internationale d’Alger (FIA 2026), Alstom a présenté sa vision d’un réseau de monorail destiné à contribuer à la fluidification de la circulation dans la capitale. Le groupe français a dévoilé deux lignes structurantes traversant les principaux pôles urbains du Grand Alger.

Selon les éléments présentés sur son stand, la première ligne relierait Zéralda au Palais des Expositions, en longeant l’axe ouest-est de la capitale. La seconde ligne assurerait une liaison entre Bir Touta et Oued Smar, créant ainsi une connexion stratégique entre les zones résidentielles, industrielles et d’activités économiques.

Les simulations présentées montrent un système de transport aérien automatisé capable de circuler au-dessus des grands axes routiers, réduisant ainsi les contraintes foncières et limitant les perturbations liées aux travaux. Cette solution vise à offrir une alternative performante à l’automobile dans une agglomération confrontée à une congestion croissante.

D’après les échanges tenus lors de la FIA 2026, Alstom souhaiterait s’associer au groupe public algérien Cosider pour la réalisation des infrastructures et des travaux de génie civil, tandis que le groupe français apporterait son expertise dans les systèmes ferroviaires, le matériel roulant, la signalisation et l’exploitation.

Le projet est encore au stade des études sElon notre interlocutrice rencontre sur le stand .

Toutefois, plusieurs sources indiquent que le lancement de l’appel d’offres pourrait intervenir au cours du premier semestre 2027. Cette future consultation devrait susciter l’intérêt de plusieurs grands groupes internationaux spécialisés dans les transports urbains. Avec ces deux lignes de monorail, Alger disposerait d’un nouvel outil de mobilité complémentaire au métro, au tramway et au réseau ferroviaire de banlieue, avec l’objectif de réduire les temps de déplacement et d’améliorer durablement la fluidité du trafic dans l’agglomération.