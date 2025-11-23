557 équipements éducatifs programmés d’ici 2026 : un bond inédit dans les infrastructures scolaires

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Mohamed Tarek Belaribi, et le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadaoui, ont coprésidé au siège de la Banque Nationale de l’Habitat une réunion dédiée à l’évaluation des projets investissements destinés aux infrastructures éducatives 2025-2026.

Les investissements destinés aux infrastructures éducatives connaissent une hausse notable depuis 2020, avec 677 équipements inscrits entre 2020 et 2024, 224 programmés en 2025 et 330 dans la loi de finances 2026 selon les données présentées. Le ministre a souligné que les 557 équipements programmés pour 2025-2026 représentent plus de 80 % de ceux enregistrés entre 2020 et 2024 selon le communiqué du ministère. Avec 557 équipements inscrits sur 2025-2026, le secteur franchit une nouvelle étape, portée par une accélération de la réalisation : 322 infrastructures livrées en 2025, soit plus de la moitié de tout ce qui a été livré entre 2020 et 2024. La cadence de réalisation s’est également accélérée : 620 infrastructures éducatives ont été livrées entre 2020 et 2024, contre 322 pour la seule année 2025, soit plus de la moitié des livraisons des cinq années précédentes. Le ministre a instruit les directions des équipements publics de lancer les infrastructures éducatives en parallèle avec les nouveaux projets de logement, notamment après le démarrage du programme AADL 3 de 46 000 logements. Il a également appelé les bureaux d’études à concevoir des établissements scolaires modernes et fonctionnels précise le communiqué. Enfin, des comités de suivi seront mis en place dans chaque wilaya, présidés par les directeurs de l’habitat et regroupant les directions des équipements publics et de l’éducation, afin d’assurer un suivi rapproché des chantiers et la livraison des infrastructures dans les délais.