Achèvement du grand pont au PK 226 sur la ligne Béchar–Tindouf–Gara Djebilet

L’ANESRIF annonce la pose de la dernière poutre en béton du grand pont situé au PK 226, intervenue jeudi 30 octobre 2025, en présence du directeur général de l’agence, du staff technique et des équipes de management des entreprises de réalisation.

Cette étape majeure, achevée avant le délai contractuel fixé, vient couronner les efforts soutenus déployés sur ce chantier d’envergure.

Le grand pont du PK 226 constitue en effet l’un des ouvrages stratégiques du projet ferroviaire Béchar–Tindouf–Gara Djebilet, dont la réalisation a bénéficié d’un suivi particulier et d’une accélération du rythme des travaux, conformément aux orientations du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base lors de sa dernière visite.