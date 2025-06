Algeria Rail Expo11-14 juin 2025 : ENICAB se démarque avec son stand Tramway

Enicab marque une participation remarquable à la première Algeria Rail Expo, événement phare dédié aux acteurs clés du secteur ferroviaire. La société attire l’attention avec un stand spectaculaire, conçu en forme de tramway. Ce clin d’œil visuel ne laisse aucun doute sur le cœur de métier d’ENICAB : la fabrication de câbles de contact aérien essentiels aux transports ferroviaires électriques. Leader dans son domaine, ENICAB est une entreprise algérienne reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans la production de solutions de câblage de haute qualité. Spécialisée dans les câbles de contact aérien, elle joue un rôle crucial dans l’alimentation électrique des infrastructures ferroviaires et de transport urbain telles que les tramways et les métros. Sur son stand à l’Algeria Rail Expo, ENICAB met en avant son engagement envers plusieurs thèmes fondamentaux :La mobilité durable, en fournissant des composants clés pour les transports électriques, ENICAB contribue activement à la réduction de l’empreinte carbone et à la promotion de solutions de mobilité respectueuses de l’environnement. de l’innovation , l’entreprise investit continuellement dans la recherche et le développement pour proposer des câbles toujours plus performants, fiables et adaptés aux exigences des réseaux ferroviaires modernes, et enfin de l’expertise industrielle algérienne , à savoir , Enicab est l’ un des fleurons de l’industrie nationale, démontrant la capacité de l’Algérie à produire des équipements de pointe et à se positionner comme un acteur majeur dans le secteur des infrastructures. La présence d’Enicab à ce salon est une occasion privilégiée de découvrir comment son expertise contribue à la modernisation et à la durabilité du réseau ferroviaire, en Algérie et au-delà.