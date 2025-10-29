Algérie – Chine : vers un renforcement du partenariat stratégique dans le domaine ferroviaire

L’Algérie et la Chine consolident davantage leur partenariat stratégique dans le domaine des infrastructures. Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djalaoui, a reçu ce mercredi à Alger Liu Junfeng, vice-président de l’Agence chinoise de coopération pour le développement international (CIDCA), dans le cadre d’une visite officielle de trois jours axée sur le financement et la réalisation des grands projets ferroviaires nationaux.

La rencontre, tenue en présence de hauts responsables du ministère et d’un représentant de l’Agence nationale des études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), a permis d’aborder en profondeur les perspectives de coopération bilatérale et les modalités de participation des partenaires chinois au développement du réseau ferroviaire algérien.

Selon le communiqué du ministère, cette réunion s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à moderniser et étendre les infrastructures de transport, tout en diversifiant les sources de financement. L’objectif est clair : accélérer la concrétisation des projets structurants et renforcer la connectivité entre les régions du pays, un enjeu majeur pour la croissance économique et l’intégration territoriale.

Au cours de la séance, le ministre Djalaoui a présenté un état d’avancement du réseau ferroviaire national, mettant en avant les projets déjà livrés et ceux en cours de réalisation. Il a insisté sur la place centrale du partenariat algéro-chinois dans la réussite de cette stratégie, soulignant « la nécessité de consolider la coopération technique, financière et technologique » avec les entreprises chinoises, reconnues pour leur expertise dans les grands travaux.

Pour sa part, le vice-président de la CIDCA, Liu Junfeng, a salué la qualité de la collaboration entre les deux pays, réaffirmant l’engagement de la Chine à accompagner l’Algérie dans la mise en œuvre de ses priorités de développement, notamment dans le domaine des infrastructures ferroviaires, jugé vital pour la logistique et la compétitivité économique du pays.

R.N.