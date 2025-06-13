Après les essais sur la ligne Béchar–Tindouf, Abdelkader Djelaoui sur le terrain

Après les essais techniques dynamiques réalisés deux jours plus tôt par les responsables de l’ANESRIF à l’aide d’une locomotive dédiée, destinés à vérifier la sécurité de circulation sur l’ensemble de la ligne ferroviaire minière Ouest Béchar–Tindouf, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djellaoui, s’est rendu sur le terrain pour suivre et évaluer ces essais dans les wilayas de Béchar et de Tindouf.





Selon un communiqué publié sur la page officielle Facebook du ministère, le ministre a inspecté successivement les gares de Hammaguir et de Tabelbala, ainsi que le tracé ferroviaire au point kilométrique 225, où il a vérifié les travaux de régularisation du ballast. Ces opérations visent à améliorer la vitesse commerciale des trains et à procéder aux ajustements techniques nécessaires afin d’assurer la conformité du tracé aux normes en vigueur avant la réception définitive de la ligne.

Cette visite, qui a débuté dans la wilaya de Béchar, a également permis au ministre de prendre connaissance de l’état d’avancement des essais techniques préliminaires, en prévision de la mise en exploitation prochaine de la ligne minière Ouest, dont l’inauguration officielle est attendue dans les jours à venir. Des échanges avec les parties prenantes du projet ont également été menés pour faire le point sur les travaux.