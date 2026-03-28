Avancement du projet de la ligne minière Est : progrès significatifs sur le tronçon Annaba–Bouchegouf

Selon un communiqué du Ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, des avancées notables ont été enregistrées dans la réalisation du projet stratégique de la ligne minière Est reliant Annaba à Bled El Hadba, sur un linéaire total de 422 km.

Le tronçon reliant le port de Annaba à Bouchegouf, d’une longueur de 54 km, affiche un taux d’avancement très avancé, traduisant l’imminence de sa réception définitive et de sa mise en service. Les dernières images diffusées témoignent d’une forte mobilisation sur les chantiers, où les travaux se poursuivent à un rythme soutenu, de jour comme de nuit.

Ce projet fait l’objet d’un suivi rapproché par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellawi, soulignant son importance stratégique pour le développement du réseau ferroviaire national.

Dans sa phase actuelle, les entreprises nationales mobilisées concentrent leurs efforts sur les opérations finales, notamment :la pose de la voie ferrée sur l’ensemble du tronçon;les travaux d’aménagement au niveau des gares voyageurs, ainsi que l’achèvement des ouvrages d’art, en particulier les passages supérieurs restants et les infrastructures d’interconnexion avec le réseau routier local.

Ce projet structurant s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer les capacités logistiques et à soutenir le transport des ressources minières à l’échelle nationale.