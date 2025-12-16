Chiffa – Ksar El Boukhari : une ligne toujours en phase de montage financier

Dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets structurants du secteur des travaux publics, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djelaoui, a présidé, ce mardi 16 décembre 2025 en soirée, au siège du ministère, une réunion stratégique consacrée au suivi des mécanismes de financement extérieur des projets ferroviaires.

Selon le communiqué du ministère, cette rencontre a réuni la commission chargée de l’accompagnement, de l’examen et de la validation des dossiers techniques requis pour l’accès aux financements internationaux, en coordination avec les services du ministère des Finances.

Les échanges ont porté sur l’avancement des procédures liées au financement de la Banque africaine de développement (BAD) pour la ligne ferroviaire Laghouat – Ghardaïa – El Meniaa, une infrastructure appelée à renforcer la connectivité du Sud et à soutenir les dynamiques économiques et logistiques régionales. Pour rappel, ce linéaire stratégique de 495 km est dotée selon le communiqué du 12 du mois en cours de la BAD, d’une enveloppe de 747,32 millions d’euros,

En outre, la réunion a permis de faire le point sur le dossier relatif au financement de la ligne ferroviaire Chiffa – Ksar El Boukhari, un projet structurant toujours en phase d’étude et d’examen, en concertation avec le ministère des Finances et les institutions financières étrangères concernées. Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire, visant à améliorer la fluidité des échanges, réduire les coûts logistiques et accompagner la croissance économique.

Par ailleurs, à travers cette démarche, les pouvoirs publics réaffirment leur volonté de mobiliser des financements innovants et durables afin d’accélérer la réalisation d’infrastructures de transport à fort impact économique et territorial.

R.N.