Dessalement de l’eau de mer : trois nouveaux contrats signés

Le ministre d’État Mohamed Arkab a supervisé la signature de contrats pour la réalisation de trois stations majeures de dessalement à Tlemcen, Chlef et Mostaganem, ainsi qu’un accord entre l’ADC et l’ADE.

D’une capacité de 300 000 m³/jour chacune, ces stations s’inscrivent dans le programme présidentiel visant à renforcer la sécurité hydrique nationale et à porter la production d’eau dessalée à 5,6 millions de m³/jour d’ici 2030.

Trois stations de dessalement ont été attribués à Cosider Canalisations (Tlemcen), à l’Entreprise nationale des grands travaux pétroliers – ENGTP (Chlef) et à la Société algérienne de réalisation de projets industriels – SARPI (Mostaganem), dans le cadre du programme national de renforcement de la sécurité hydrique.