Dessalement en Algérie: Energy Recovery remporte des contrats de pour un montant total de 28 millions de dollars

La société américaine Energy Recovery a annoncé le mercredi 18octobre dans un communiqué, avoir remporter plusieurs contrats pour la fourniture des équipements « PX » aux projets de dessalement en Algérie, pour un montant total de 28 millions de dollars.

Le dessalement joue un rôle important dans la stratégie algérienne de lutte contre la pénurie d’eau. le pays a donné la priorité à l’augmentation de la part du dessalement à 50 % de l’approvisionnement en eau d’ici 2030, en réponse au changement climatique et à une grave sécheresse en 2021. Cette série de projets contribuera à rapprocher le pays de son objectif, car tous ces projets sous contrat fourniront des appareils PX aux projets municipaux de dessalement, fournissant ainsi de l’eau potable aux résidents locaux. Toutes les commandes devraient être livrées en 2023.

Le recours au PX peut réduire la consommation d’énergie lors du dessalement jusqu’à 60 % et offre le coût de cycle de vie le plus bas de tous les dispositifs de récupération d’énergie du marché, précise le communiqué. En terme de préservation de l‘environnement , Energy Recovery estime que ces unités PX empêcheront plus de 560 000 tonnes d’émissions de carbone de pénétrer dans l’atmosphère chaque année, l’équivalent du retrait d’environ 120 000 voitures particulières de la route.