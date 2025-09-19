Extension du port phosphatier d’Annaba : le ministre Djaloui installe une cellule spéciale de suivI

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djaloui, a présidé ce jeudi au siège du ministère une réunion de travail consacrée au suivi du projet d’extension du port phosphatier d’Annaba, comprenant la réalisation d’un quai minéralier dans le cadre du projet intégré du phosphate.

Ont pris part à la rencontre les cadres centraux du ministère, le directeur général de l’ANRIP, maître d’ouvrage délégué, ainsi que le groupement algéro-chinois chargé de la réalisation, composé de Cosider-TP, MEDITRAM et CHEC, aux côtés des PDG du LEM et d’Alphapipe.

Le ministre a insisté sur la levée rapide des obstacles identifiés et sur la nécessité d’une coordination renforcée entre les différents acteurs pour accélérer le rythme des travaux. Le groupement d’entreprises s’est engagé à fournir l’ensemble des matériaux et équipements requis dans des délais courts, et à livrer le projet dans les échéances contractuelles fixées, conformément aux instructions du Président de la République.

À cette occasion, M. Djaloui a décidé la création d’une cellule spéciale de suivi, réunissant tous les partenaires concernés, afin d’assurer un contrôle rigoureux et efficace de l’avancement du projet.