Gara Djebilet et sa ligne ferroviaire minière : trois ministères pilotent le projet

Un réunion de coordination stratégique s’est tenue ce mercredi19 novembre au ministère des Hydrocarbures et des Mines, visant à suivre de l’exploitation du minerai de fer de Gara Djebilet et la mise en service de la ligne ferroviaire minière Béchar–Tindouf–Gara Djebilet,

Selon le communiqué du ministère de l’énergie, cette réunion, convoquée conformément aux décisions du Conseil des ministres du 16 novembre 2025, a rassemblé les trois ministères concernés par ce projet national stratégique : le ministère des Hydrocarbures et des Mines, le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de bas eet le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Présidée conjointement par M. Mohamed Arkab, Ministre des Hydrocarbures et Mines, et M. Abdelkader Jelaoui, Ministre des Travaux Publics, la réunion a porté sur la coordination des aspects techniques et opérationnels liés à l’extraction et au traitement du minerai de fer, ainsi qu’au calendrier de réalisation des infrastructures ferroviaires sur 950 km.

Le projet vise le démarrage de l’exploitation locale du minerai dès le premier trimestre 2026 et la livraison complète de la ligne minière ouest en janvier 2026. Le minerai traité sera acheminé vers les nouvelles usines prévues à Tindouf, Béchar et Naâma, ainsi que vers le complexe Tosyali d’Oran, consolidant ainsi une chaîne industrielle intégrée de l’extraction à la transformation.