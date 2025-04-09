Iatf 2025: M.Rakhroukh accueille la directrice exécutive de l’agence africaine de développement

À la veille de l’ouverture de l’IATF 2025 qui se tient à partir de ce jeudi du 4 à Alger, le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh, a reçu Mme Nardos Bekele-Thomas, directrice exécutive de l’AUDA-NEPAD. Au menu : infrastructures, intégration économique et positionnement de l’Algérie comme hub régional des grands projets africains.

La rencontre s’est tenue en marge de la 4ᵉ édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF 2025), qun se déroule du 4 au 10 septembre à la Safex.

Au centre des discussions : les perspectives de coopération et d’échange d’expertise entre l’Algérie et l’agence panafricaine dans le domaine des infrastructures. Considérées comme un levier essentiel de la croissance et de l’intégration économique du continent, les infrastructures sont au cœur des priorités de développement de l’Union africaine.

Mme Bekele-Thomas a salué le rôle majeur joué par l’Algérie dans la mise en œuvre de projets structurants à l’échelle continentale. « Les engagements et les contributions concrètes de l’Algérie constituent une valeur ajoutée significative au processus de développement africain », a-t-elle déclaré.

De son côté, le ministre Rekhroukh a mis en avant les avancées réalisées par l´Algérie au cours des dernières années, notamment dans les réseaux routiers et ferroviaires. Il a rappelé que ces réalisations renforcent non seulement la connectivité nationale, mais aussi les échanges commerciaux avec les pays africains voisins.

L’Algérie, a-t-il ajouté, reste disposée à partager son savoir-faire et à s’impliquer dans l’élaboration de solutions concrètes pour le développement des infrastructures sur le continent.

Parmi les projets emblématiques cités figurent la route transsaharienne, l’axe routier reliant l’Algérie à la Mauritanie, ainsi que la future ligne ferroviaire Alger–Tamanrasset. Autant d’initiatives qualifiées de stratégiques par le ministre, qui contribueront directement au renforcement de l’intégration économique africaine et à la dynamisation des échanges commerciaux intra-africains.