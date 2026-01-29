Infrastructures 2026 : l’Algérie accélère sur le ferroviaire transsaharien et les grands chantiers routiers

Après le lancement effectif des projets miniers stratégiques, dont Gara Djebilet, les pouvoirs publics mettent le cap sur l’accélération des grands chantiers d’infrastructures, au premier rang desquels figure le projet de la ligne ferroviaire transsaharienne Algérie–Tamanrasset.

Dans ce cadre, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, hier mercredi 28 janvier 2026, une réunion de coordination consacrée au suivi de ce projet structurant. Les discussions ont porté sur deux tronçons ferroviaire clés reliant Laghouat – Ghardaïa – El Meniaa et Ksar El Boukhari – Médéa – Chiffa, actuellement en phase d’étude et de mobilisation des mécanismes de financement par crédit.

Ce projet s’inscrit dans une vision stratégique visant à relier le nord au sud du pays, renforcer la logistique nationale, faciliter le transport des ressources minières et soutenir le développement économique des régions sahariennes.