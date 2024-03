INTERMAT 2024 : la thématique du bas carbone s’invite aussi au coeur du salon pour améliorer sa performance environnementale

Axée sur la thématique du bas carbone dans le secteur de la construction, l’édition 2024 d’INTERMAT ambitionne d’être la vitrine de l’excellence de la filière dans la course à la décarbonation. Cette démarche vaut également pour le salon au travers des cinq engagements de la charte RSE instaurée par INTERMAT pour améliorer la performance environnementale de l’événement, l’inscrire dans une dimension plus responsable et encourager exposants et visiteurs à conduire le changement en appliquant des solutions innovantes plus durables.

Les 5 engagements de la charte RSE d’INTERMAT

Optimiser l’éco-conception du salon & agir en faveur de l’économie circulaire

INTERMAT s’engage à réduire la signalétique et privilégier l’utilisation de supports recyclés et recyclables (documents imprimés, porte badges et badges), avec un objectif de +20 % de revalorisation, à utiliser des matériaux éco-responsables pour la construction des zones communes du salon, avec un objectif minimal de 50 % de l’espace écoconçu, à mettre à disposition des fontaines à eau en libre-service, à dématérialiser les outils (plan interactif, badges d’accès) avec l’objectif de diviser par deux les impressions, soit une économie de plus de 3 tonnes de papier, et à améliorer la communication auprès des exposants et des visiteurs quant aux bonnes pratiques en matière de tri.

Réduire l’impact carbone du salon

INTERMAT s’engage à appliquer un plan de sobriété énergétique par la diminution du chauffage de 10 % par rapport à l’édition précédente, l’extinction des équipements en dehors des heures d’ouverture, le remplacement des ampoules thermiques par des LED, à mettre en place des navettes électriques entre l’aéroport et le parc d’exposition et un petit train électrique au sein du salon.

Encourager les exposants à participer à l’événement en adoptant une démarche RSE

INTERMAT s’engage à mettre en place un Trophée de la participation éco-responsable, à proposer des stands réutilisables ou équipés ÉCO-CONÇU (structure réutilisée, mobilier loué, éclairage LED, moquette en dalles), à donner accès à une matériauthèque responsable, à mutualiser les commandes de gobelets, bouteilles, tasses réutilisables, fabriqués en France, recyclés, recyclables et le transport des fournitures de stands lors des montages et démontages.

Sensibiliser les visiteurs à vivre l’événement d’une manière plus responsable

INTERMAT s’engage à communiquer autour de la démarche responsable et des actions durables mises en place en amont du salon, à promouvoir des éco-gestes à adopter dans le cadre de la participation à l’événement, à initier un partenariat avec Blablacar pour favoriser le covoiturage, à organiser des conférences autour de thématiques RSE et à prévoir un accueil spécifique et des services personnalisés (prêt de fauteuils roulants mécaniques, numéro dédié pour un accès depuis les parkings) pour les personnes en situation de handicap.

Mettre en place des événements au service de la performance économique des communautés

INTERMAT s’engage à créer une zone de rencontre autour de l’emploi, avec la mise en place de sessions de job dating pour les entreprises du secteur du BTP qui offrent des opportunités d’embauche, à leur permettre de valoriser leurs plans d’action pour faire face à une pénurie de main d’oeuvre, leur politique de formation et les métiers qu’elles ont à offrir et à mettre en place des partenariats avec des écoles pour aider les étudiants à démarrer dans la vie professionnelle et permettre aux entreprises de rencontrer de jeunes talents.