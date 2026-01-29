Investissement infrastructurel : plan de développement triennal 2026-2028 en préparation

Le Ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, Abdelkader Djellaoui a présidé, ce jeudi 29 janvier 2026, une séance de travail consacrée à l’examen des priorités stratégiques du secteur, dans le cadre de la préparation du plan de développement triennal 2026-2028.

Selon le communiqué du Ministere des Travaux Publics et des Infrastructures de Base, la réunion a été principalement dédiée à la poursuite de l’élaboration du plan de développement triennal 2026-2028, appelé à structurer l’effort d’investissement de l’État dans les infrastructures de base, ainsi qu’à l’examen du programme sectoriel pour l’année 2026 et des dispositifs de suivi de son exécution.

Précisant, les discussions ont porté sur l’état d’avancement des projets en cours, en particulier ceux liés au développement, à la modernisation et à la maintenance du réseau routier et autoroutier, considérés comme des infrastructures clés pour la compétitivité économique, la réduction des coûts logistiques et l’amélioration de la connectivité territoriale.

Le ministère souligne également l’importance accordée aux programmes complémentaires destinés aux wilayas de Tissemsilt et de Djelfa, illustrant une orientation vers un rééquilibrage spatial de l’investissement public et une meilleure intégration des régions à potentiel économique encore sous-exploité.

À travers cette démarche, les autorités cherchent à renforcer l’efficacité de la dépense publique, dans un contexte de maîtrise budgétaire, tout en maximisant l’effet multiplicateur de l’investissement infrastructurel sur la croissance, l’emploi et l’attractivité économique.

Le secteur des travaux publics est ainsi présenté, selon le communiqué, comme un levier structurel de soutien à l’activité, mais aussi comme un facteur de consolidation de la cohésion territoriale et de résilience économique à moyen terme.

K.A.