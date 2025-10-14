Isolation, santé et performance : Knauf Algérie présente ses solutions au salon BATIWEST 2025

Knauf Algérie a annoncé sa participation au salon BATIWEST 2025, qui se tiendra du 15 au 19 octobre au Centre des Conventions d’Oran. À travers cet événement majeur dédié aux métiers de la construction dans l’Ouest du pays, l’entreprise entend réaffirmer son engagement à bâtir un habitat algérien durable, économe et confortable, conformément à sa vision d’un développement responsable et localement ancré.

Selon le communiqué de l’entreprise, Knauf Algérie, spécialiste des solutions de construction légère en plaques de plâtre et d’isolation, présentera une gamme complète de systèmes destinés au secteur résidentiel, aussi bien pour les logements neufs que pour les projets de rénovation. Les visiteurs pourront y découvrir cinq solutions phares : la Cloison Standard, la Contre Cloison, la Cloison Hydrofuge, ainsi que les systèmes exclusifs Guardex et Dekoboard.

Ces innovations traduisent la volonté de l’entreprise de concilier performance énergétique, confort intérieur et production nationale responsable. Entièrement fabriquées localement par des équipes 100 % algériennes, ces solutions reflètent la confiance de Knauf dans les compétences nationales et son ambition de contribuer au développement économique du pays.

Dans un contexte où l’efficacité énergétique est devenue une priorité nationale, Knauf Algérie démontre qu’il est possible d’allier innovation, durabilité et proximité. En optimisant l’isolation thermique et acoustique, ses systèmes permettent de réduire les déperditions d’énergie et donc de diminuer la facture énergétique des ménages algériens.

Le communiqué souligne également le rôle clé de la Cloison Hydrofuge, spécialement conçue pour les environnements humides comme les salles de bain et les cuisines. En limitant la formation de moisissures, cette solution contribue à préserver la santé publique et à améliorer la qualité de vie. La Contre Cloison, adaptée à la rénovation du bâti ancien, offre quant à elle une isolation performante sans perte d’espace habitable.