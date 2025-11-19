Journée technique ANBT – Holcim El-Djazaïr : Valoriser les vases de barrages pour bâtir durable

L’ANBT et Holcim El-Djazaïr ont organisé une journée technique ce mercredi 19 novembre au siège de l’agence, consacrée à un enjeu stratégique à savoir , transformer les vases de barrages, longtemps considérées comme un simple déchet hydraulique, en une ressource capable d’alimenter une nouvelle génération de matériaux de construction durables. Une rencontre qui pourrait amorcer une véritable filière nationale. Les échanges entre experts, industriels et scientifiques ont dévoilé le potentiel méconnu des sédiments de barrages .

La rencontre a mis en avant plusieurs travaux scientifiques de référence.

La Dr Hafida Marouf, de l’Université de Aïn Témouchent, a présenté les résultats de ses recherches démontrant que la vase des barrages peut être transformée en matière première pour le BTP. Selon elle, « les vases ne doivent plus être considérées comme un déchet, mais comme un levier d’économie circulaire ».

De son côté, le Pr Boualem Remini, spécialiste de l’envasement à l’Université de Blida, a rappelé que les boues reviennent après chaque crue et saturent continuellement les retenues. « Nous ne pouvons plus nous contenter d’évacuer. Il faut désormais valoriser », a-t-il insisté.

Holcim met sur la table des solutions bas-carbone pour la fabrication d’un ciment vert

Les résultats conjoints des essais en laboratoire et des tests industriels menés sur trois cimenteries Holcim des vase provenant de trois barrage (M’sila, Maskara et Biskra) confirment désormais que la vase issue du dévasement des barrages peut être valorisée dans la fabrication du ciment et des briques. Les résultats conforte une tone de vase se sont 0.7 de t d’argile extraite.

Cette innovation algérienne selon les intervenants constitue une avancée majeure pour l’industrie nationale et voir internationale , permettant une réduction significative de l’extraction d’argile en carrière et contribuant à la transition vers des matériaux de construction plus durables.

Un appel fort aux pouvoirs publics

Lors de cette journée d’étude technique organisée à l’ANBT, le responsable de Holcim, M. Aouchiche, a interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité d’autoriser l’achat et la valorisation des boues de barrages. Il a rappelé que l’Algérie encourage fortement l’exportation, et que le ciment constitue l’un des leviers majeurs de cette stratégie. Or, à l’horizon 2026, l’entrée en vigueur de la taxe carbone au niveau international risque de pénaliser la compétitivité du ciment “made in Algeria” si des solutions bas-carbone ne sont pas rapidement adoptées. Selon lui, l’utilisation de la vase de barrage représente une réponse directe à ces nouveaux défis : elle permettrait de réduire l’empreinte carbone des cimenteries, souvent pointées du doigt comme industries fortement émettrices. Holcim El djazair affirme être prête à intégrer immédiatement ces sédiments dans son processus industriel, et n’attend plus que le feu vert.

Des initiatives parallèles pour décarboner la filière

M. Aouchiche a également indiqué que Holcim est déjà en discussion avancée avec Sonatrach pour la mise en place de solutions de séquestration du carbone, conformément aux standards internationaux de réduction des émissions.

Il a par ailleurs exprimé l’intérêt du groupe pour l’utilisation des boues issues des hydrocarbures comme carburant alternatif pour alimenter les fours, dans le but de réduire la consommation de gaz naturel et d’améliorer la performance énergétique.

KA.