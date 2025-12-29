La SNTF met progressivement en service des locomotives diesel-électriques modernisées

Dans un communiqué, postésur sa page Fb la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé la poursuite de l’entrée en service de locomotives ayant fait l’objet d’une rénovation et d’une modernisation complètes, dans le cadre d’un programme portant sur 20 anciennes locomotives diesel-électriques.

Selon la même source, les travaux ont été réalisés au niveau des ateliers de Mohammadia (AMF), dans la wilaya de Mascara, ainsi qu’à la base principale de maintenance des locomotives de Rouiba (BPML), à Alger.

La SNTF souligne que ce programme s’inscrit dans une logique de transfert de technologie et de renforcement des compétences nationales, les opérations ayant été menées par des ingénieurs et techniciens algériens spécialisés dans la maintenance et la modernisation du matériel ferroviaire, avec l’appui technique du groupe américain EMD (Electro-Motive Diesel).

Le communiqué précise que les locomotives rénovées ont bénéficié d’importantes améliorations techniques, notamment la mise à niveau des systèmes électroniques de conduite à travers l’intégration du système EM2000, développé par EMD, permettant un meilleur pilotage des équipements embarqués. Cette modernisation contribue également à une réduction de la consommation de carburant, à la baisse des émissions polluantes et à une amélioration des performances de traction.

Des ajustements ont par ailleurs été apportés au système de suspension et aux moteurs de traction, assurant une conduite plus fluide et plus confortable, tandis que les locomotives ont été équipées de systèmes de climatisation, ajoute la SNTF.