L’Algérie obtient 747 millions d’euros de la BAD pour la ligne ferroviaire Laghouat–Ghardaïa–El Menéa

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 747,32 millions d’euros pour financer la première phase du projet de ligne ferroviaire Laghouat–Ghardaïa–El Menéa de 495 km, selon le communiqué rendu public, ce jeudi 12 décembre 2025.

En accordant à l’Algérie un financement de la ligne Laghouat–Ghardaïa–El Menéa (495 km), la Banque africaine de développement (BAD) confirme son engagement en faveur des grands projets structurants du continent. Ce soutien financier est destiné à la réalisation de la ligne ferroviaire Alger–Tamanrasset, un corridor stratégique appelé à transformer en profondeur la géographie économique du pays. L’appui de la BAD constitue également un signal fort adressé aux marchés financiers et aux partenaires internationaux. Il traduit la crédibilité du projet, la solidité de son montage financier et la capacité de l’Algérie à mobiliser des financements de grande envergure pour ses priorités stratégiques.

La première phase du projet comprend la construction de sections prioritaires de la ligne et l’installation d’équipements ferroviaires modernes.

« Ce projet ferroviaire transformateur contribuera à remodeler durablement la dynamique économique du sud algérien. Il ouvrira de nouvelles perspectives en matière de commerce, d’emploi et de compétitivité territoriale », a déclaré Abdoulkader Dileita, responsable des opérations de la Banque africaine de développement en Algérie. « La Banque est fière d’accompagner l’Algérie dans la mise en œuvre de son infrastructure stratégique. »

Le projet prévoit également le développement de plateformes économiques et sociales destinées aux jeunes, aux femmes et aux acteurs locaux. De plus, les conditions techniques et opérationnelles nécessaires à l’extension future du réseau seront mises en place..

Ce projet fait progresser les priorités stratégiques de la Banque africaine de développement et s’inscrit dans la vision des quatre points cardinaux du nouveau président Sidi Ould Tah, qui mettent notamment l’accent sur le développement d’infrastructures résilientes et la valorisation des matières premières.