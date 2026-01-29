Lancement imminent des appels d’offres pour le tronçon Laghouat–Ghardaïa–El Meniaa de la ligne ferroviaire Alger–Tamanrasset

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djellaoui, a présidé, ce mardi 3 février 2026, au siège du ministère, une réunion de coordination consacrée à l’accélération des procédures administratives en vue du lancement effectif du projet stratégique de la ligne ferroviaire Alger–Tamanrasset, notamment dans son tronçon reliant Laghouat, Ghardaïa et El Meniaa.

Ce tronçon, maillon essentiel de la future dorsale ferroviaire Nord–Sud, ouvre des perspectives concrètes de marchés pour les opérateurs spécialisés souhaitant se positionner en amont de l’exécution des travaux.

Selon le communiqué, Cette rencontre a principalement porté sur la finalisation des préparatifs nécessaires à l’annonce des appels d’offres relatifs à la sélection des bureaux de contrôle et de suivi, étape clé précédant l’engagement des travaux. Ces bureaux auront pour mission d’accompagner l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, ainsi que les futures entreprises chargées de l’exécution du projet.

Pour les entreprises de BTP, d’ingénierie ferroviaire, de génie civil, de topographie, d’études techniques, de contrôle qualité et de management de projet, …,ces appels d’offres constituent une porte d’entrée directe sur l’un des plus importants chantiers ferroviaires nationaux en préparation.

K.A.