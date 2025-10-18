Le ministre Abdelkader Djaloui réunit les directeurs des travaux publics des 58 wilayas pour décliner le programme des projets 2026

Après une série de visites de terrain à travers plusieurs régions du pays, destinées à inspecter les chantiers stratégiques et à mesurer l’état d’avancement des projets d’infrastructures, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djaloui, s’apprête à donner un nouveau souffle à la coordination du secteur.

Ce samedi 18 octobre 2025, dès 8h du matin, il présidera à l’École supérieure de management des travaux publics de Sidi Abdallah la rencontre nationale des directeurs des travaux publics des 58 wilayas — un rendez-vous majeur placé sous le signe de l’efficacité, de la modernisation et de la transparence . Cette rencontre sera l’occasion de dresser le bilan d’exécution du programme en cours, d’analyser les défis rencontrés sur le terrain et de préparer la mise en œuvre du programme 2026, inscrit dans le projet de loi de finances, selon le communiqué du ministère. Au programme également : la présentation d’une feuille de route claire et opérationnelle pour les trois prochains mois et pour l’année 2026, définissant les priorités du ministère et les actions à entreprendre pour accélérer la réalisation des grands projets structurants du pays.