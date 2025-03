Le ministre des Travaux publics félicite les entreprises pour l’achèvement du tronçon Béchar-Abadla

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rakhroukh, a présidé, ce lundi 17 mars 2025, une réunion de coordination pour faire le point sur l’avancement des travaux du projet de la ligne minière .

Ce projet stratégique, qui relie Béchar, Tindouf et Gara Djebilet sur 950 km, est divisé en trois tronçons : Béchar-Hamagir (200 km), Tindouf-Oum El Assel (175 km), et Hamagir-Oum El Assel-Tindouf-Gara Djebilet (575 km)a indiqué ce lundi , dans un communiqué le ministère des travaux publics.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part, des cadres centraux du ministère, du directeur général de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires « ANSERIF », en tant que maître d’ouvrage délégué, ainsi que des présidents-directeurs généraux des groupes « GICA », « GCB », « COSIDER », « GITRAM », et « GITRA », en plus des représentants des entreprises de réalisation nationales et étrangères. le ministre a salué les efforts des entreprises nationales impliquées dans le projet, mettant en avant leur engagement et leurs capacités à mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires.

Précisant qu’il a félicité les équipes pour l’achèvement d’une partie du premier tronçon de 98 km entre Béchar et Abadla, ainsi que pour la construction d’une gare moderne.

M. Rakhroukh a exprimé sa satisfaction quant au rythme accéléré des travaux, soulignant la nécessité de respecter les délais contractuels et de garantir la qualité des réalisations. Il a également insisté sur l’importance d’une coordination renforcée entre tous les acteurs du projet pour assurer son succès.

R.N