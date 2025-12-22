Le ministre Djellaoui préside une réunion sur le bilan du secteur et le plan triennal de développement 2026-2027-2028

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, ce lundi 22 décembre 2025 au siège du ministère, une réunion de travail consacrée à l’examen du bilan du secteur pour la période 2020-2025 et à la discussion du projet de plan triennal de développement 2026-2027-2028, en présence des cadres centraux du ministère.

Si le communiqué officiel ne précise pas les détails chiffrés ni la liste exhaustive des projets, la période 2020-2025 a néanmoins été marquée par plusieurs chantiers majeurs, dont :la réhabilitation et la sécurisation de l’autoroute Est-Ouest, ainsi que le renforcement des programmes d’entretien du réseau routier national ;la réalisation et l’avancement de pénétrantes autoroutières et routières reliant les Hauts-Plateaux et le Sud aux ports du Nord ;l’accélération des grands projets ferroviaires stratégiques, notamment les lignes à vocation minière et économique, à l’image du corridor ferroviaire lié au projet de Gara Djebilet, ainsi que l’extension et la modernisation du réseau ferroviaire national ;le développement et la modernisation des infrastructures portuaires, à travers des travaux d’extension, de dragage et d’amélioration des capacités logistiques ;la poursuite des programmes liés aux ouvrages d’art (ponts, tunnels et échangeurs), essentiels à la fluidité du trafic et à la sécurité routière.

Ces projets s’inscrivent dans une vision visant à améliorer la connectivité territoriale, soutenir les grands projets miniers, industriels et agricoles, et renforcer l’intégration économique entre les régions.

Le plan triennal 2026-2028, actuellement en cours d’examen, devrait consolider ces acquis et mettre l’accent sur les projets à fort impact économique, la priorisation des investissements, ainsi que l’amélioration de la qualité d’exécution, en attendant la communication officielle des détails par le ministère.

R.N.