Le recours au financement de la BAD au centre des discussions au Ministère des Travaux publics

Le Ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Abdelkader Djelouai, a reçu ce lundi 17 novembre 2025 le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, M. Sidi Ould Tah, au siège du ministère.

selon le communiqué du ministère, les échanges ont porté sur les principaux projets en cours de réalisation dans le domaine ferroviaire, notamment le projet de liaison Nord–Sud, ainsi que sur l’importance de la contribution de la Banque Africaine de Développement au financement de certaines de ses sections par le biais de prêts bancaires, et sur le soutien aux capacités du secteur dans le domaine des infrastructures de base.

À l’issue de cette rencontre, une session de travail élargie a été tenue, avec la participation de cadres de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. Cette session a permis de présenter le programme national des chemins de fer à court et moyen terme, ainsi que les perspectives de développement futur du secteur. Le Ministre a souligné l’importance économique et sociale des projets ferroviaires, mettant en avant la vaste expertise dont disposent les cadres algériens dans la réalisation de grands projets d’infrastructures.

Pour sa part M Sidi Ould Tah, le Président de la BAD a réaffirmé l’intérêt de la Banque pour l’expérience algérienne et sa volonté d’accompagner les futurs projets ferroviaires du pays.