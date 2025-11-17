Kahraba Expo 2025 : Alger accueille la première édition du salon international de l’électricité et des énergies renouvelables

La première édition de “Electricity Expo – Énergies Renouvelables 2025” se tiendra du 17 au 19 novembre au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger.

Organisé par la SAFEX, en partenariat avec l’agence MS Pub, l’événement s’inscrit dans une dynamique nationale de transition énergétique et de développement de l’industrie électrique.

Le salon réunira près de 40 exposants, parmi lesquels des producteurs, distributeurs, bureaux d’études, start-ups et institutions publiques et privées. L’objectif : encourager l’innovation, renforcer les échanges professionnels et promouvoir des solutions énergétiques propres.

Partenaire principal de cette édition, Sonelgaz mettra en avant ses projets phares en matière de digitalisation et de modernisation des réseaux électriques et gaziers. Des ateliers et conférences seront également organisés, notamment autour de la transformation numérique du secteur énergétique, avec la participation du Cluster CIEL, du ministère de l’Énergie et de plusieurs entreprises spécialisées.

R.N