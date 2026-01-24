Les Ministres M.Arkab, A.Djellaoui et S. Sayoud à Béchar pour la réception du projet de la ligne minière Ouest

Les ministres Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines, Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, et Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Transport, ont effectué une visite de travail dans la wilaya de Béchar consacrée à la réception du projet stratégique de la ligne minière Ouest Béchar – Tindouf – Gara Djebilet.

Lors de cette mission, la délégation ministérielle a procédé à la constatation finale de l’état d’avancement des infrastructures ferroviaires, notamment la gare de Béchar – Chahid Mohamed Menaï, ainsi qu’aux opérations de vérification technique et fonctionnelle en vue de la mise en service effective du projet, conformément aux normes arrêtées et aux objectifs fixés par les pouvoirs publics, et l’entrée immédiate en exploitation de la ligne minière Ouest, levier stratégique pour la valorisation du gisement de Gara Djebilet.

La délégation ministérielle a également visité le site de chargement provisoire destiné aux premières expéditions de minerai de fer par voie ferroviaire, ainsi que la gare ferroviaire de Gara Djebilet (station IV) et l’ensemble des infrastructures et installations techniques associées au projet.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi rigoureux de la mise en œuvre du projet stratégique de la ligne minière Ouest, visant à vérifier la conformité des ouvrages réalisés, la fonctionnalité des équipements et la disponibilité opérationnelle des installations, en prévision de l’entrée en exploitation effective du projet dans les tout prochains jours.