LF adoptée à l’APN: la stratégie économique 2026 se précise

L’Assemblée populaire nationale a adopté, le 18 novembre 2025, le projet de loi de finances 2026. Avec un budget dépassant 17 000 milliards de dinars, la loi de finances 2026 marque une nouvelle étape dans la stratégie de transformation économique de l’Algérie. Un tournant marqué par les récentes décisions présidentielles selon M. Bougali , le préside de l’APN ,qui a mis en avant , dans son discours, les récentes décisions du président de la République, qu’il considère comme une nouvelle phase de réformes stratégiques. Parmi celles-ci à noter , la promotion de 11 circonscriptions administratives en wilayas, mesure visant à rapprocher l’administration des citoyens et à dynamiser le développement régional, le lancement début 2026 de la liaison ferroviaire Tindouf–Béchar, un projet structurant pour le désenclavement du Sud-Ouest, et l’engagement à l’entrée en exploitation en 2026 du gisement de fer de Gara Djebilet, accompagnée de la création d’unités industrielles à Tindouf, Béchar et El-Nasma.