Ligne ferroviaire Laghouat–Ghardaïa–El Meniaa : accélération des procédures pour le lancement effectif du projet

Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base Abdelkader Djellaoui a présidé, ce mardi 4 mars 2026 au siège du ministère, une réunion du comité interministériel supérieur consacrée au suivi des procédures de financement et de réalisation du projet de ligne ferroviaire reliant Laghouat – Ghardaïa – El Menea

Selon le communiqué du ministere , cette réunion a permis d’examiner et de finaliser les procédures administratives, techniques et financières nécessaires au démarrage effectif de cette ligne ferroviaire stratégique de 495 km, financée par la Banque africaine de développement BAD .

Précisant que le comité a regroupé les représentants de plusieurs départements ministériels concernés, notamment les Travaux publics et les Infrastructures de base, l’Intérieur et les Collectivités locales et les Transports, l’Industrie, l’Agriculture et le Développement rural et la Pêche, ainsi que l’Énergie, les Énergies renouvelables et les Ressources en eau.

Selon le ministère, ces mesures visent à assurer le démarrage effectif de ce projet ferroviaire stratégique dans les délais fixés, en vue de renforcer le développement des infrastructures de transport et la dynamique économique des régions concernées.