Ligne minière Béchar–Gara Djebilet : visite ministérielle pour les préparatifs de l’inauguration

À quelques semaines de l’inauguration d’une infrastructure clé pour l’économie nationale, une délégation ministérielle de haut niveau s’est rendue, ce mardi, dans la wilaya de Béchar , pour évaluer l’avancement des préparatifs de la ligne ferroviaire minière reliant Béchar à Tindouf et au gisement de Gara Djebilet, dont la mise en service est prévue pour fin janvier 2026.

La délégation était conduite par M. Abdelkader Djalaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, et comprenait M. Mohamed Arkab, ministre de l’Énergie et des Mines, M Said Sayoud, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, ainsi que Mme Houria Meddahi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Les directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la Protection civile étaient également présents pour superviser les aspects sécuritaires.

Cette visite a permis de passer en revue les dispositifs techniques, organisationnels et sécuritaires mis en place pour garantir le succès de la cérémonie d’inauguration, qui symbolise un pas décisif dans la valorisation des ressources minières nationales et le renforcement du réseau logistique du Sud-Ouest algérien.

K.A.