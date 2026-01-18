Ligne minière Est Annaba–Bled El Hadba : le projet au cœur d’un suivi ministériel

Dans le cadre du suivi des grands projets structurants, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, ce dimanche 18 janvier 2026 au siège du ministère, deux réunions de travail consacrées à l’état d’avancement de la ligne minière Est reliant Annaba à Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa.

S’étendant sur 422 kilomètres, cette infrastructure stratégique s’inscrit dans le projet intégré du phosphate, destiné à renforcer la chaîne de valorisation et de transport des ressources minières. Les réunions se sont déroulées en présence des cadres centraux du secteur, des entreprises nationales et étrangères chargées de la réalisation, ainsi que des bureaux d’études assurant le suivi technique du projet.

La première réunion a permis de faire le point sur la progression des travaux au niveau de quatre tronçons majeurs de la ligne. Les responsables ont présenté l’état d’avancement des chantiers et les contraintes rencontrées sur le terrain. À cette occasion, le ministre a appelé à une accélération du rythme des travaux, tout en insistant sur la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels afin de respecter les délais contractuels et de lever les obstacles en coordination avec les autorités locales.

La seconde réunion a été consacrée au tronçon Bouchagouf – Souk Ahras – Dheria, long de 121 kilomètres. Un plan de travail détaillé a été examiné à la lumière des réalisations effectuées et des taux d’avancement enregistrés. Le ministre a réaffirmé l’impératif de respecter le calendrier fixé, de résoudre rapidement les difficultés de terrain et de renforcer les capacités d’exécution. Les entreprises en charge du projet ont, de leur côté, réitéré leur engagement à honorer les délais contractuels.

Pour rappel, la ligne minière Est constitue un maillon stratégique reliant les gisements miniers du Sud-Est du pays au port d’Annaba. S’étendant sur 422 kilomètres, elle relie Annaba aux mines de Djebel El-Onk, au sud de la wilaya de Tébessa, et traverse cinq wilayas regroupant plus d’un million d’habitants. 297 km en cours de dédoublement et de modernisation . Comprend 30 gares et haltes réparties le long du tracé.