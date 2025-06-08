Mise en service du premier tronçon du projet de liaison autoroutière entre l’autoroute Est–Ouest et la ville de Mascara, sur 15 km

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh, accompagné du ministre des Transports, a supervisé ce mardi 5 août 2025,la mise en service du premier tronçon de 15 km du projet de bretelle autoroutière reliant l’autoroute Est–Ouest à la ville de Mascara.

Ce tronçon relie l’échangeur de la ville de Sig à la commune de Hassine, dont 8 km avaient déjà été réceptionnés auparavant. Le tracé complet du tronçon atteint 25 km.

Le projet global de raccordement de l’autoroute à Mascara, d’une longueur totale de 43 km, s’inscrit dans le schéma directeur national des routes et autoroutes. Il revêt un caractère stratégique pour la wilaya de Mascara ainsi que pour les wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest, grâce à son rôle dans le développement économique et social, en facilitant la circulation des personnes et des marchandises depuis les Hauts Plateaux et le Sud-Ouest vers les wilayas du Nord et les ports commerciaux de Mostaganem, Oran et Tlemcen.