Mobilité urbaine : trois nouvelles gares ferroviaires pour désengorger Alger

La wilaya d’Alger prévoit la réalisation de trois nouvelles gares ferroviaires dans le cadre de sa stratégie de modernisation des transports et d’amélioration de la mobilité urbaine, selon un communiqué officiel.

Les travaux ont déjà été lancés pour une nouvelle gare à Rahmania, implantée sur la ligne reliant la nouvelle ville de Sidi Abdellah à Zéralda. Cette infrastructure vise à accompagner l’expansion urbaine à l’Ouest de la capitale et à offrir une alternative structurante à l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens vers le centre-ville.

Deux autres gares ferroviaires seront prochainement réalisées à Kourifa (El Harrach) et à El Hamiz (Dar El Beïda), des zones fortement marquées par la congestion routière, notamment aux heures de pointe. Leur mise en service devrait contribuer à renforcer le report modal vers le rail, réduire la pression sur les axes routiers et améliorer la régularité des déplacements.

Ces projets s’inscrivent dans le Plan jaune de la vision stratégique de développement et de modernisation d’Alger, qui privilégie le développement des transports collectifs lourds comme levier central de fluidification du trafic, de réduction des temps de parcours et d’amélioration de la qualité de vie urbaine.

À terme, l’extension du réseau de gares ferroviaires doit permettre une meilleure interconnexion avec les autres modes de transport (métro, tramway, bus), renforçant ainsi l’efficacité globale du système de mobilité de la capitale.