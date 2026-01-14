Pandrol obtient l’homologation SNCF Réseau pour ses semelles sous traverse USP

Pandrol annonce l’homologation par SNCF Réseau de ses semelles sous traverse USP, après 18 mois d’essais en conditions réelles. Fabriquées en caoutchouc revalorisé, elles assurent une meilleure répartition des charges, réduisent l’usure du ballast et prolongent la durée de vie des composants de la voie.

Faciles à installer grâce au procédé breveté MFF®, sans entretien et compatibles avec tous types de voies, ces USP contribuent à réduire les coûts de maintenance, améliorer la disponibilité du réseau et limiter l’empreinte carbone des infrastructures ferroviaires