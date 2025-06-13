Rail minier ouest : la SNTF recevra officiellement le tronçon le 14 janvier

Dans le cadre du suivi de l’avancement des travaux et des essais techniques précédant la mise en exploitation de cette infrastructure stratégique, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, poursuit sa tournée ferroviaire sur le tronçon minier ouest.

Selon le communiqué publié ce vendredi, le ministre a constaté l’état d’avancement du projet de la gare d’Oum El Assel, dont les travaux ont atteint leur phase finale, avec des opérations portant principalement sur les finissions et derniers ajustements techniques.

Dans le cadre des essais techniques, M. Djellaoui s’est déplacé à bord d’une locomotive dédiée aux tests dynamiques, effectuant le trajet entre la gare d’Oum El Assel et celle de Tindouf, afin d’évaluer les conditions de circulation et la sécurité du tronçon.

Ces essais s’inscrivent dans la préparation des tests élargis programmés pour le 14 janvier, qui seront réalisés en coordination avec la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), en vue de la réception officielle de l’ouvrage et de son entrée en exploitation.