Robel présente le ROCUT E3 : le coupe-rail sur batterie pour les environnements contraints

Robel lance le ROCUT E3, un coupe-rail sur batterie conçu pour les environnements contraints comme les tunnels et les réseaux urbains denses. Capable de couper un rail 60E1 en 60 secondes, l’outil fonctionne sans câble ni carburant, réduisant les temps de possession, le bruit et les émissions.

Compatible avec des disques de 350 et 400 mm, il permet environ 20 coupes par charge. Son bras articulé améliore l’ergonomie, tandis que la coupe bidirectionnelle facilite le travail en espaces restreints. Grâce à la technologie MultiDrive, il s’adapte aussi aux rails à gorge et rails de grue, élargissant son usage aux tramways, dépôts et sites industriels.

Avec une puissance de 6,6 kW, le ROCUT E3 combine mobilité, performance et sécurité, illustrant l’évolution des outils de maintenance ferroviaire vers des solutions plus rapides, flexibles et respectueuses de l’environnement.